Grande successo per il Presepe Vivente organizzato dal Centro per la Legalità Interpretato dai ragazzi e dai bambini del Centro per la Legalità

Commozione e sorrisi, ieri, 13 dicembre, presso la chiesa Santa Maria dei Greci di Fratte, in occasione del Presepe vivente interpretato dai ragazzi e dai bambini del Centro per la Legalità, nonché da diversi volontari e residenti della zona. L’iniziativa, organizzata dalla cooperativa sociale Galahad, nell’ambito delle attività del Piano sociale di zona Ambito S5 delle Politiche Sociali del Comune di Salerno guidate dall’assessore Paola De Roberto, in collaborazione con Don Marco Raimondo della Parrocchia Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano, è stato visitato dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi che ha anche benedetto i Bambinelli.

Lo stesso Arcivescovo si è soffermato presso ogni bottega allestita per l’occasione, portando il suo augurio e il suo saluto a ciascun bambino e alle mamme presenti. Esempio di umiltà e vicinanza per i piccoli, Sua Eccellenza Monsignor Bellandi è simbolicamente “entrato” in punta di piedi in ogni angolo dell’antica Betlemme, rievocata grazie alle splendide scenografie artigianali realizzate da Maurizio Maffei, mostrando apprezzamento ed esprimendo incoraggiamento alle famiglie presenti affinché portino avanti la tradizione del Presepe e ricordino sempre il vero festeggiato del Natale che è Gesù Bambino. A impreziosire il Presepe, anche le illustrazioni a tema di Enrico delle Serre, Portavoce nazionale Piam dell’Anffas che collabora con il Centro per la Legalità, mettendo a frutto e condividendo con i minori il suo talento artistico. Impeccabile, infine, il ricco buffet curate dalle mamme del quartiere che, vestendo i panni di pastori e personaggi dell’Antica Betlemme, hanno collaborato con i volontari, contribuendo a valorizzare la storica chiesa Santa Maria dei Greci e a divulgare il vero senso del Natale. Un vero successo, dunque, la prima edizione del Presepe Vivente curato dalla cooperativa Galahad.