Nuove assunzioni Oss a Salerno, Polichetti: "Priorità alle liste d'attesa" Per l'esponente dell'Udc è "un problema che va risolto con urgenza"

L'Asl Salerno ha lanciato una nuova iniziativa per contrastare le gravi carenze di personale socio-sanitario, avviando una selezione per 40 operatori Oss a tempo determinato. La misura, temporanea, è stata adottata in attesa dei risultati del maxi-bando regionale che prevede l’assunzione di oltre mille professionisti, un passo fondamentale per rinforzare le strutture sanitarie del territorio e gli ospedali che nasceranno con il Pnrr. Nel frattempo, l’Asl ha avviato la raccolta delle domande per il concorso regionale, che offrirà contratti a tempo indeterminato.



Mario Polichetti, responsabile nazionale Sanità per l'Udc, ha apprezzato l'iniziativa, ma ha messo in evidenza una problematica cruciale per la sanità salernitana: "Questa selezione per 40 Oss è una soluzione immediata, ma la vera emergenza della sanità salernitana è quella delle liste d'attesa, che continuano ad essere il tallone d'Achille. Ogni giorno centinaia di cittadini sono costretti ad aspettare troppo per accedere a visite, esami e trattamenti, un problema che va risolto con urgenza". Polichetti ha poi sottolineato che nel 2025 l'Asl Salerno dovrà impegnarsi a ridurre drasticamente i tempi d'attesa, garantendo risposte rapide ed efficaci per i cittadini. "L’unica via per una sanità davvero efficiente è affrontare concretamente il nodo delle liste d’attesa", ha concluso Polichetti.