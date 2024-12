Imprenditori donano buoni spesa per Natale alla Caritas di Teggiano-Policastro Saranno destinati alle famiglie indigenti del territorio

Buoni spesa da cinquanta euro cadauno destinati alle famiglie indigenti assistite dalla Caritas diocesana. È la donazione solidale fatta dall’associazione sulla sicurezza sui cantieri “Edilsicura” di Salerno, alla Caritas diocesana di Teggiano-Policastro e destinate alle persone bisognose. Ad effettuare la donazione dei buoni, nelle mani del direttore della Caritas diocesana, don Martino De Pasquale, il presidente di Edilsicura, Giuseppe Marchesano, e il vicepresidente Claudio Virno Lamberti. Un gesto importante e solidale, quello dell’associazione Edilsicura che si occupa del coordinamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili nell’ambito territoriale della provincia di Salerno. “La donazione -spiega don Martino De Pasquale- servirà per assistere con maggiori aiuti, alcune delle famiglie indigenti che quest’anno, grazie alla generosità di Edilsicura, potranno trascorrere più serenamente le festività natalizie. Ai benefattori della Caritas e all’associazione Edilsicura e alle famiglie dei soci, va il più vivo ringraziamento per questo gesto di vicinanza e solidarietà e a loro, gli auguri di un Santo Natale con l’attenzione sempre rivolta verso gli ultimi”.