Frana sul monte Gelbison, ora si teme per la stabilità dei versanti Mezzi al lavoro per liberare la strada dall'enorme quantità di detriti che si è staccata

Mezzi meccanici al lavoro da ore sul monte Gelbison per liberare la strada che è stata travolta da una frana di grosse dimensioni. Parte del versante è collassato, trascinando enormi quantità di detriti, pietre ed alberi.

Colpito dallo smottamento anche un ristorante della zona: invaso il piazzale esterno dove si parcheggiano le auto e si montano i gazebo. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito.

Il Comune ha allertato immediatamente i mezzi a disposizione per liberare la strada, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno.

Verifiche in corso sulla stabilità degli altri versanti, in un territorio - come ha sottolineato il sindaco Adriano De Vita - che si conferma particolarmente vulnerabile sul fronte del dissesto idrogeologico.