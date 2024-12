Salerno e le Luci d'artista, pienone della vigilia di Natale in centro Migliaia di giovani e non solo hanno affollato il Corso ed il centro storico

Musica, brindisi e cori: non manca davvero nulla nella vigilia di Natale di Salerno. Nonostante il gelo - acuito dal vento che ha spazzato la città - migliaia di giovani e giovanissimi (ma non solo) hanno affollato le strade del centro ed i vicoli della parte storica.

Pienone soprattutto per i locali, in particolare per quelli che negli anni si sono imposti come "tappa obbligata" per festeggiare con un brindisi le occasioni più importanti.

Dalle 17, con l'accensione delle Luci d'artista, lo scenario è diventato ancora più speciale anche se la protagonista assoluta della giornata è stata senza dubbio la movida. Locali strapieni, quasi impossibile trovare posto.

Nonostante le temperature polari, una vigilia di Natale "caldissima" per Salerno.