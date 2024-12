Salerno, cresce l'attesa per il gran concerto di Capodanno con Giorgia La serata prenderà il via alle 20.45 in piazza della Libertà: il programma

Numeri da record per l’allestimento in piazza della Libertà a Salerno per il Capodanno 2024 dove si esibirà Giorgia il prossimo 31 dicembre per salutare insieme a decine di migliaia di persone l'anno vecchio e brindare all'anno nuovo. La manifestazione è organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania.

40 metri di fronte palco per un’altezza di circa 18 metri, 3 mega ledwall, 12mila metri quadrati l’area che ospiterà il pubblico Inclusa una pedana per gli spettatori diversamente abili. 50 unità tra tecnici e maestranze al lavoro per il montaggio per 10 giorni, 150 le unità impegnate per la sicurezza tra steward e addetti antincendio. A disposizione per la sicurezza sanitaria un PMA (punto medico avanzato) e 5 ambulanze.

Per la preparazione e lo svolgimento del Capodanno in Piazza mobilitati massicciamente uffici, settori, servizi del Comune di Salerno e delle società di servizi collegate dalla logistica tecnica e generale alla mobilità pubblica e privata, dai parcheggi all'accoglienza degli spettatori, dall'organizzazione amministrativa alla pulizia e manutenzione. Un'ingente mobilitazione di risorse e personale per una notte magica nella magia delle Luci d'Artista che hanno reso Salerno una delle città più visitate nel periodo delle feste di tutta Italia.

La serata, nella Piazza della Libertà sul mare, sarà aperta alle ore 20.45 da Pippo Pelo, Adriana Petro e Pika Dj che scalderanno il pubblico con musica dance ed animazione. Dalle 22 l'atteso concerto di Giorgia che proporrà tutti i suoi principali successi e novità. A Mezzanotte il tradizionale brindisi augurale dell’Amministrazione Comunale con il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e lo spettacolo di fuochi pirotecnici. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Saranno prolungate nella notte del 1 gennaio le corse della metropolitana di Salerno. A disposizione del pubblico anche bus navetta.

Il Capodanno in Piazza s’inserisce nella magia delle Luci d’Artista di Salerno ammirate ed apprezzate dai visitatori nelle strade e nelle piazze della città insieme agli spettacoli di “Musica d’artista”, alle mostre d’arte, ai mercatini di Natale, agli eventi per i bambini, alla visite ai siti storici (Info e programmi completi su www.comune.salerno.it e cultura.comune.salerno.it)

Sono state predisposte misure di sicurezza adeguate ad assicurare il sereno e felice svolgimento di una notte che vedrà in Piazza della Libertà appassionati, famiglie, giovani, adulti. Tutti insieme in allegria per godere l’emozione del memorabile concerto di un’artista le cui canzoni sono colonna sonora della nostra vita.

L'evento è stato finanziato dalla Regione Campania con D.G.R.C. n. 616 del 14.11.2024 “Piano strategico per la Cultura e Turismo” per l'annualità 2024 , a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.