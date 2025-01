Concerto di Capodanno a Salerno, il questore Conticchio: "Una serata tranquilla" "Tutto si è svolto in serenità e sicurezza". Sul palco anche il governatore De Luca

Positivo il bilancio del concerto di Capodanno in piazza della Libertà a Salerno. Il questore Giancarlo Conticchio ha ribadito che tutto si è svolto secondo i programmi, poco più di 20mila le persone che vi hanno preso parte, con picchi oscillanti intorno alle 23, quando si è creata un po' di fila per accedere sotto al palco. "Una serata trascorsa in tranquillità, gli utenti e i fruitori del concerto sono arrivati in modo regolare, si sono fatti controllare ai varchi senza problemi, e hanno goduto in serenità della musica di Giorgia" ha chiarito il questore. Ben 120 gli agenti di polizia in strada e 150 gli steward che hanno garantito lo svolgimento secondo il programma stilato dalle forze dell'ordine. Ci sono stati anche un paio di interventi da parte dei mezzi di soccorso, tutto si è svolto senza intoppi. Un programma ormai rodato, dunque, dopo il primo Capodanno in piazza della Libertà lo scorso anno. Nessun disagio neppure per la viabilità, nonostante la chiusura del parcheggio interrato per motivi di sicurezza.

Allo scoccare della mezzanotte sul grande palco è salito anche il presidente della Regione campania Vincenzo De Luca, con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

Il questore Conticchio ha chiarito inoltre che, anche nella notte di San Silvestro, sono stati effettuati dei servizi mirati di controllo sugli esercizi pubblici, multati due locali in città che stavano somministrando alcol ai minorenni, sventato anche il furto in un'abitazione, grazie alla denuncia di alcuni cittadini che hanno chiamato la polizia.