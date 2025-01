Aeroporto di Salerno: punto di raccordo vitale per il turismo e l'economia "La sfida non finisce, a dicembre superati i 180mila viaggiatori"

"Il nuovo anno ci ha concesso una consapevolezza straordinaria: l’aeroporto di Salerno non è più solo un sogno nel cassetto, ma una realtà concreta che si sta imponendo come volano economico e sociale per tutto il territorio. La sua espansione non rappresenta solo un’opportunità economica, ma è simbolo di una visione collettiva che, finalmente, ha trovato il suo epilogo dopo anni di battaglie e aspirazioni". A chiarirlo in una nota sono Gerardo Arpino e Gianluca Petrone della Filt Cgil che continuano: "In questo contesto, non possiamo dimenticare il ruolo cruciale della FiltCgil, l’unico sindacato che ha creduto in questo progetto fin dall’inizio. A differenza di chi si è limitato ad osservare dagli spalti, la FiltCgil è stata in prima linea, accompagnando i lavoratori nei momenti più difficili e seguendo da vicino ogni passaggio burocratico che ha portato alla realizzazione dell’aeroporto Costa d’Amalfi. Questa unione di intenti tra sindacato, azienda e istituzioni è stata fondamentale, e dimostra che il dialogo e la cooperazione possono dare vita a risultati concreti e tangibili.



Negli ultimi dieci anni, la sinergia tra le parti sociali, imprenditoriali e politiche ha fatto passi significativi, contrariamente a quanto affermato da alcuni scettici. È proprio grazie a questo lavoro di squadra che siamo riusciti a superare ostacoli apparentemente insormontabili. Dialogo e collaborazione, piuttosto che conflitto e divisione, sono stati le chiavi che ci hanno permesso di conquistare questo straordinario traguardo. Non possiamo permettere che le voci di chi cerca di sminuire questi successi abbiano la meglio. Il progresso è stato reale e indiscutibile!



La strada maestra è ormai tracciata. Con il proseguimento dei lavori, che includono infrastrutture fondamentali come la metropolitana e l’uscita tangenziale, oltre alla costruzione della nuova aerostazione, stiamo assistendo a un cambiamento epocale. Questa struttura, completamente ecosostenibile e all’avanguardia nel settore e-green, non solo garantirà servizi di alta qualità ai viaggiatori, ma fungerà anche da modello per altre realtà aeroportuali. La provincia di Salerno, quindi, non è più relegata ai margini del sistema aeroportuale internazionale; al contrario, si prepara a prendere il suo posto con pieni diritti e dignità.



L’aeroporto di Salerno costituirà un punto di raccordo vitale per il turismo e l’economia locale. Immaginate il potenziale generato da milioni di turisti attratti dalla bellezza della Costiera Amalfitana e delle aree circostanti, ora più facilmente raggiungibili grazie a un hub moderno e funzionale. Le ricadute economiche su ristorazione, commercio e servizi locali saranno enormi, creando posti di lavoro e stimolando investimenti stranieri. Non si tratta solo di numeri; si tratta di persone, di famiglie che vedranno migliorare la propria qualità di vita e opportunità di lavoro.



Tuttavia, mentre celebriamo questi progressi, non dobbiamo perderci d’animo. La sfida non finisce qui. Dobbiamo continuare a vigilare e operare affinché gli interessi del nostro territorio siano sempre al centro dell’attenzione. Dobbiamo assicurarci che le promesse fatte vengano mantenute, e che il nuovo aeroporto diventi uno strumento di sviluppo inclusivo per tutti, senza lasciare nessuno indietro. Le istituzioni devono rimanere ferme nel loro impegno di sostenere non solo l’infrastruttura, ma anche le persone che la fanno funzionare.



Ecco perché è fondamentale che, in questo nuovo anno, continuiamo a lavorare insieme. La FiltCgil, come sempre, sarà in prima linea per difendere i diritti dei lavoratori e garantire che ogni progresso sia condiviso equamente. La crescita economica deve andare di pari passo con il benessere sociale, e non possiamo fermarci finché non avremo raggiunto questo obiettivo.



Al 31 dicembre, l’aeroporto ha superato la quota di 180.000 viaggiatori, un traguardo che testimonia il suo crescente ruolo come hub economico e turistico per la regione.



In conclusione, guardiamo al futuro con speranza e determinazione. L’aeroporto di Salerno non è solo un’infrastruttura, ma un simbolo del nostro impegno collettivo per un progresso autentico e duraturo. Insieme possiamo rendere questo sogno una realtà per il nostro territorio, creando un ambiente dove prosperano opportunità e benessere per tutti. Continueremo a dialogare e a lavorare insieme per il bene dei lavoratori e di tutta la provincia di Salerno".