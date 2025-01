Auditorium al Conservatorio, Celano: "Il caso in commissione Trasparenza" "Non è stato mai riaperto dopo la onerosa ristrutturazione costata 10 milioni di euro"

Il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano ha chiesto al presidente della Commissione Trasparenza, Antonio Cammarota di convocare con urgenza una riunione per discutere della "mancata concessione dell'Auditorium al conservatorio Martucci". Per il consigliere comunale di Salerno è necessario far chiarezza sulla vicenda. "Le chiedo di convocare, con urgenza, una riunione della Commissione da Lei presieduta al fine di discutere della mancata concessione dell’Auditorium al Conservatorio “Martucci”. Sono trascorsi quasi due anni da quando il Consiglio Comunale di Salerno votò un ordine del giorno per conferire indirizzo all’Amministrazione comunale di individuare modi e forme per consentire al Conservatorio “Martucci” di gestire l’Auditorium, mai riaperto dopo la onerosa ristrutturazione, costata circa 10 milioni di euro e che, attualmente, necessita di nuovi investimenti per consentirne l’utilizzo", si legge nella lettera sottoscritta da Celano.

"Il Consiglio Comunale non può più assistere passivamente all’inerzia di un’Amministrazione che non riesce ad assumere decisioni importanti per la città, disattendendo l’indirizzo politico conferito dall’intero civico consesso. Si chiede, pertanto, di audire in Commissione rappresentanti dell’Amministrazione e i dirigenti competenti, al fine di comprendere i motivi per cui si disattende l’indirizzo del Consiglio Comunale e si continua a tenere chiuso un immobile, ormai da anni ristrutturato, che si deteriora sempre più in quanto non viene effettuata alcuna manutenzione, con conseguente aggravio di costi per la rifunzionalizzazione", conclude Celano.