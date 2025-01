Le vasche di piazzale "Salerno Capitale" tornano a riempirsi di rifiuti Uno spettacolo poco edificante per l'inciviltà di alcuni

Non è certamente una cartolina bella a vedersi, soprattutto per chi frequenta le strutture ricettive ed i parcheggi della sosta. Ma ciclicamente si ripresenta: la vasche di piazzale "Salerno Capitale", affacciate in uno dei tratti più iconici del Lungomare cittadino, tornano a riempirsi di rifiuti.

La segnalazione (con la fofo che trovate in pagina) è arrivata da un lettore di Ottopagine, che ha voluto testimoniare l'inciviltà di chi sembra restio a rispettare le regole minime del decoro.