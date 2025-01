Sarno, la Cisl Fp: "In ospedale mancano medici e barelle, l'Asl intervenga" La denuncia del segretario Alfonso Della Porta e di Andrea Pastore

"Esprimiamo profonda preoccupazione riguardo alle gravi condizioni di lavoro che affliggono gli operatori in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Malta di Sarno. Questa situazione non solo compromette la salute e il benessere del personale, ma mette a rischio anche la qualità dell'assistenza sanitaria fornita ai cittadini". Lo denunciano in una nota il segretario provinciale Cisl Fp Salerno, Alfonso Della Porta e il coordinatore dell'area Centro Nord, Andrea Pastore.

"Il pronto soccorso è attualmente caratterizzato da un'evidente carenza di risorse, in particolare dall'assenza di barelle, una condizione che provoca ritardi inaccettabili nel ricevimento e nel trattamento dei pazienti. Non di rado, i malati devono attendere in condizioni precarie, spesso su sedie a rotelle, mentre l'assenza di erogatori di ossigeno e bombole adeguate rende la situazione ancora più critica. Ad aggravare ulteriormente questa situazione di emergenza, si segnala un episodio che sembrerebbe emblematico, poiché ha evidenziato la cattiva gestione interna: il responsabile del pronto soccorso, al termine del turno pomeridiano, ha smontato dal servizio lasciando un solo medico a fronteggiare un numero elevato di utenti in attesa, contravvenendo ai protocolli che richiederebbero la presenza di due medici per garantire un'assistenza efficace, comportamento che ha generato un clima di caos e insoddisfazione tra il personale".

“È inaccettabile che il personale del pronto soccorso debba operare in condizioni così gravose e insostenibili", afferma Alfonso Della Porta, segretario provinciale della CISL FP Salerno. "L’assenza di risorse adeguate non solo compromette l’assistenza ai pazienti, ma mina anche la professionalità degli operatori. È necessario un intervento immediato da parte della dirigenza per garantire un ambiente di lavoro dignitoso anche attraverso la stipula di protocolli di intesa tra i vari presidi ospedalieri e dipartimento di emergenza urgenza”.

“Ci aspettiamo una risposta concreta e rapida dalla dirigenza. Ogni giorno che passa senza un’azione correttiva è un giorno in cui i diritti dei lavoratori e la salute dei pazienti sono messi in pericolo. È tempo di agire”, aggiunge Andrea Pastore.

La CISL FP Salerno ritiene fondamentale che vengano adottate misure urgenti per tutelare sia i diritti dei lavoratori del pronto soccorso, sia quelli dell'utenza. Si chiede pertanto un intervento immediato da parte della dirigenza dell'ASL Salerno per risolvere le problematiche segnalate, garantendo un ambiente di lavoro adeguato e sicuro, e ripristinando così la fiducia nella struttura sanitaria.

