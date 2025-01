Sicurezza: la senatrice Anna Bilotti incontra il prefetto di Salerno "La visita per affrontare l’annoso problema della sicurezza e della microcriminalità"

“Ho incontrato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ringrazio per l’immediata disponibilità a un incontro che avevo richiesto per affrontare l’annoso problema della sicurezza e della microcriminalità. L’incontro con il prefetto è stato molto proficuo perché abbiamo affrontato l’argomento alla ricerca di soluzioni concrete. Tra queste, ad esempio, la sottoscrizione di accordi di vicinato.

Il mio impegno, in rete con tutte le istituzioni locali, continuerà su questo tema, che tocca i cittadini nel profondo, nel loro diritto a poter condurre una vita in cui abbiano la percezione di una reale sicurezza”. Lo dice la senatrice salernitana del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, al termine dell'incontro in Prefettura a Salerno.