Incidente al porto di Salerno, Apadula: "Sicurezza sul lavoro, una priorità" "La nostra provincia ha fatto registrare dati preoccupanti"

"Negli ultimi anni, la provincia di Salerno ha registrato un preoccupante aumento degli incidenti sul lavoro, con un numero crescente di infortuni gravi e, purtroppo, anche di vittime. Questa situazione è inaccettabile e richiede un’azione immediata e decisa da parte delle istituzioni, delle imprese e di tutti gli attori coinvolti. Non possiamo tollerare che la vita e la salute dei lavoratori continuino a essere messe a rischio a causa di carenze nelle misure preventive e nella vigilanza", a dirlo è il segreatrio generale della Cgil Salerno Antonio Apadula.



"Come Camera del Lavoro di Salerno - continua Apadula - denunciamo con forza l’insufficienza degli interventi adottati finora e ribadiamo che la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta. È indispensabile che vengano rafforzati i controlli, incrementate le risorse per la formazione e promosse politiche che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e sicure. Solo attraverso un impegno congiunto sarà possibile prevenire tragedie che colpiscono non solo i lavoratori, ma anche le loro famiglie e l’intera comunità.

Rivolgiamo un appello ai datori di lavoro affinché investano nella prevenzione, rafforzando ulteriormente misure di sicurezza adeguate e coinvolgendo attivamente i lavoratori e i loro rappresentanti nella promozione di una cultura della sicurezza. La tutela della vita umana non è un costo, ma un dovere morale e civile che deve guidare ogni decisione”.