Maltempo: si allaga il campus di Fisciano, crolla un albero a Salerno Disagi anche nell'Agro Nocerino Sarnese: diverse auto bloccate in via Orta Longa

L'ondata di maltempo che in queste ore sta imperversando sulla Campania sta provocando danni e disagi in provincia di Salerno. In mattinata, a causa delle abbondanti piogge, si è verificata un'infiltrazione di acqua nell'Università degli Studi di Salerno. Sui social sono diventate in poco tempo virali le immagini che ritraggono alcuni addetti che, muniti di scope e aspiratori, tentano di ripristinare la situazione.

Ma il maltempo sta causando problemi in tutta la provincia. Nell'Agro Nocerino Sarnese si sono verificati numerosi allagamenti: le criticità maggiori riguardano in via Orta Longa, tra Angri, Sant'Egidio del Monte Albino e San Marzano sul Sarno. Nonostante la Polizia Municipale e la Provincia avessero chiuso la strada, molte automobili si sono comunque inoltrate e sono rimaste bloccate nell'acqua.

Paura a Salerno, nel quartiere di Santa Margherita, dove un grosso albero è caduto su alcune auto parcheggiate. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'autogru per rimuoverlo. Fortunatamente non si registrano feriti.