Mercato San Severino, ambulanza bloccata da 60 ore in pronto soccorso La denuncia dell’associazione Nessuno Tocchi Iopocrate

"Sono 60 ore che l'ambulanza di Nocera è bloccata con la barella nel pronto soccorso di Mercato San Severino, su quella barella c'è una donna di 94 anni! Si faccia qualcosa in nome di quella povera paziente". È la denuncia lanciata attraverso i social dalla pagina Nessuno Tocchi Ippocrate, punto di riferimento per il mondo medico. La vicenda è legata alla mancanza di barelle nel presidio ospedaliero della Valle dell'Irno, aspetto che costringe il personale ad utilizzare la barella dell'ambulanza, costringendo anche il mezzo di soccorso a stazionare in ospedale. Una vicenda paradossale e che non sarebbe un caso isolato. L'associazione ha chiesto l'intervento di politici, Asl e di quanti potranno risolvere la situazione per garantire un'assistenza idonea alla paziente anziana.