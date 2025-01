Transito convoglio eccezionale diretto in A2: divieti e provvedimenti Il piano disposto il 16 e il 17 gennaio

Il Comune ha annunciato il transito in città di un nuovo convoglio eccezionale di due mezzi dal Porto di Salerno, al piazzale dello Stadio Arechi. Sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata dalle ore 16 del giorno 16 gennaio 2025 e sino ad avvenuto passaggio del convoglio che avverrà entro le ore 6 del mattino su:

-VIA PORTO - VIA L. CENTOLA - PIAZZA UMBERTO I° - LUNGOMARE TRIESTE - LUNGOMARE TAFURI - LUNGOMARE MARCONI - LUNGOMARE COLOMBO - VIA LEUCOSIA (corsia lato monte)

- VIA GENERALE CLARK - VIALE GIACUMBI - PIAZZALE VOLPE - PIAZZALE BOTTIGLIERI

Dalle ore 22 del 16 gennaio 2025 verrà poi dato avvio al transito del convoglio eccezionale sull'itinerario, prevedendo una chiusura dinamica e temporanea delle strade oggetto di itinerario e di quelle che si immettono sul percorso in base all'avanzamento dell'automezzo.

Considerato che il convoglio eccezionale dovrà raggiungere l'Autostrada A2, dalle ore 16 del giorno 17 gennaio 2025 e sino ad avvenuto passaggio del convoglio che avverrà entro le ore 6 del mattino successivo, è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati presso via Wenner (da intersezione Via Amato ad inn. Via delle Calabrie ex SS. 18), via Delle Calabrie (ex SS.18 da bivio Via Wenner a Pontecagnano A2) e via Fuorni.

Dalle ore 22 del 17 gennaio 2025 verrà dato avvio al transito del convoglio eccezionale sul seguente itinerario:

-Uscita parcheggio Stadio Arechi-piazzale Bottiglieri- viale G. Pastore

- Via Prudenza- via Wenner-via Fuorni- via Delle Caabrie (ex ss 18)

- Innesto autostradale A2, prevedendo una chiusura dinamica e temporanea delle strade oggetto di itinerario e di quelle che si immettono sul percorso in base all'avanzamento dell'automezzo.