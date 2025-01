Spogliatoi buio e docce fredde al "Settembrino", Pessolano: si intervenga "Così l'amministrazione dimentica il valore dello sport"

"I giocatori impegnati nelle gare al campo sportivo Rinaldo Settembrino si sono ritrovati lunedì pomeriggio in spogliatoi senza corrente elettrica e non hanno potuto nemmeno usufruire di una doccia calda: è l'ennesima situazione vergognosa di una città che dimentica il valore dello sport". Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "Una situazione incresciosa, quella di questa struttura sportiva, che riflette l'incuria in cui versano, in gradi differenti, tutti gli impianti gestiti dal Comune. Nonostante l'impegno della commissione Sport, infatti, da alcuni anni a questa parte il degrado ha preso il sopravvento. Molte delle problematiche, proprio come nel caso del Settembrino, derivano dall'assenza di custodia. La scarsa vigilanza aumenta i disagi legati alla fisiologica usura delle strutture: è una situazione su cui Palazzo di Città ha importanti responsabilità. Questa vicenda rappresenta soltanto la punta dell'iceberg della situazione degli impianti sportivi a Salerno: numerose sono state le criticità verificatesi negli ultimi anni rimaste, in qualche caso, ancora irrisolte, come per il Palatulimieri, il Vestuti e la Piscina Vitale, che hanno sofferto, seppur in momenti differenti, delle medesime problematiche. Urge maggiore attenzione verso strutture che rappresentano in molti casi l'unica occasione di svago per i ragazzi che vivono specie nei quartieri periferici della città: è da questi elementi, e non da consueti e roboanti proclami, che si determina la qualità della vita della nostra Salerno. Di questo passo resteremo a lungo nei bassifondi delle classifiche nazionali sul tema".