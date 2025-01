EasyJet riduce i voli con Milano, la Filt Cgil assicura: "Decisione momentanea" "Con l'arrivo dell'estate prevediamo un significativo incremento dei voli su Salerno"

"La compagnia EasyJet ha recentemente comunicato una temporanea riduzione dei voli per Milano dallo scalo di Salerno. In qualità di segreteria provinciale FILT CGIL Salerno, intendiamo rassicurare tutti i passeggeri, i lavoratori e le aziende riguardo a questa transizione momentanea. Siamo fermamente convinti che tale riduzione sia direttamente legata al rinnovamento e rafforzamento delle flotte di EasyJet". Lo affermano in una nota il segretario generale Gerardo Arpino e il responsabile del dipartimento Trasporti Aereo, Gianluca Petrone.

"Con l'arrivo della nuova stagione estiva e la riprogrammazione strategica, prevediamo un significativo incremento dei voli per destinazioni nazionali e internazionali dall'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. Questo sarà un anno cruciale per il nostro scalo, e siamo certi che EasyJet, con l'introduzione delle nuove flotte, non solo ripristinerà ma potenzierà notevolmente i voli dallo scalo salernitano", spiegano i rappresentanti sindacali.

"Come FILT CGIL Salerno, reiteriamo il nostro impegno a sostenere i lavoratori e lo sviluppo dello scalo di Salerno. Siamo certi che il miglioramento e il potenziamento delle rotte offerte renderanno l'aeroporto di Salerno una risorsa strategica fondamentale sia per mete italiane che estere. Inoltre, grazie alla nuova aerostazione e ai collegamenti infrastrutturali imminenti, come il prolungamento della metropolitana, prevediamo un rilancio definitivo del nostro scalo. Invitiamo tutti a mantenere la fiducia nell'impegno di EasyJet, che includono nuove implementazioni e opportunità di viaggio, incrementando la connettività e affermando Salerno come un hub di eccellenza nel trasporto aereo. Questo non è un segnale di disattenzione allo scalo salernitano, ma piuttosto un passaggio verso maggiori possibilità di crescita e sviluppo futuro".