Salerno, nuove regole per la sosta in centro: "Andavano comunicate prima" Affondo del consigliere comunale Dante Santoro

Le famiglie di Salerno in zona Centro saranno costrette a cercarsi un garage perchè da quest'anno il Comune non darà la possibilità di due permessi auto anche se una delle due è elettrica/ibrida. Sul caso è intervenuto il consigliere comunale Dante Santoro: "C'è stata una grave carenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, molti hanno fatto scelte importanti anche acquistando auto con determinate caratteristiche per avere il permesso auto ed era necessario lanciare una massiccia campagna di comunicazione in merito già dall'anno precedente", ha tuonato Santoro.

"Condivido le richieste di questi cittadini e delle famiglie sbigottite da un cambio così radicale di cui vengono a conoscenza solo all'atto del rinnovo. Probabilmente questo ennesimo disagio alla popolazione è dovuto alla cancellazione di un altro spazio con postazioni di parcheggio che farà posto ad un mega edificio dopo il Grand Hotel. Sarò al fianco dei cittadini per chiedere quantomeno una deroga a tale cambio di rotta repentino che creerà disagio a migliaia di persone".