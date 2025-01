Nuovo Ruggi, De Luca annuncia la svolta: "Il 30 gennaio consegniamo il cantiere" Il governatore illustra anche gli investimenti per gli ospedali di Nocera e Pagani

"Il 30 gennaio consegniamo il cantiere per il primo dei dieci nuovi ospedali che stiamo realizzando in Campania". A margine della visita allo stabilimento Ericsson di Pagani, il presidente di Regione Vincenzo De Luca annuncia la svolta per l'ospedale "Ruggi" di Salerno.

Dopo mesi di tira e bolla e di battaglie anche a colpi di carte bollate tra le ditte in campo, si entra dunque nella fase operativa per la realizzazione del nuovo ospedale della città capoluogo.

De Luca ha anche annunciato, per la provincia di Salerno, gli investimenti in arrivo per l'agro nocerino sarnese: in particolare, l'ampliamento dell'Umberto I di Nocera Inferiore e il polo oncologico a Pagani.