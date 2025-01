Aeroporto, Cisl e Fit Cisl chiedono un tavolo tecnico di programmazione "Pianificazione per valutare le criticità, la cancellazione dei voli potrebbe essere un rischio"

"La Cisl e Fit Cisl valutano in modo estremamente positivo i dati relativi all’andamento delle attività aeroportuali per l’anno 2024, che danno buoni presupposti per la stagione turistica 2025 e per le possibilità occupazionali che si andranno a generare. In tale contesto, appare allarmante la nota divulgata da Federalberghi riguardo la sospensione di alcuni voli da Salerno per Milano Malpensa che, strategicamente, in considerazione delle numerose connessioni intercontinentali, desta preoccupazione rispetto alle attività programmate dalle strutture ricettive e dalle attività dell’indotto". Lo affermano in una nota il segretario provinciale della Fit Cisl, Diego Corace e il segretario generale Ust Cisl di Salerno, Maria Carmela Cortazzi.

"Le scriventi segreterie Cisl e FIT Cisl chiedono un incontro urgente per la costituzione di un tavolo tecnico monotematico con oggetto “Sviluppo dell'Aeroporto Costa d'Amalfi” al fine di valutare e condividere le soluzioni alle criticità e le iniziative funzionali allo sviluppo dell’area, come ad esempio la gestione dei flussi di passeggeri, le informazioni turistiche da fornire, la promozione dello sviluppo dell’area e ogni questione di pertinenza", si legge nella richiesta inviata a Regione Campania, Gesac, Provincia di Salerno, Comune di Pontecagnano, Camera di Commercio, Federalberghi e Consorzio Aeroporto Salerno.

"Appare fondamentale condividere in anticipo una pianificazione per valutare le criticità, quali ad esempio la gestione degli spostamenti finalizzati alla valorizzazione delle località turistiche e la necessità di garantire lo spostamento della popolazione residente evitando frizioni. La cancellazione di alcuni voli programmati potrebbe essere un campanello d’allarme rispetto agli obiettivi fissati e, per tale ragione, si chiede un urgente incontro. L’auspicio è che la prossima primavera segni un nuovo capitolo per l’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, con l’annuncio di nuove rotte che possano rafforzare il ruolo dello scalo come porta strategica per il turismo e il commercio nella regione".