Accoltellamento a lungomare, Cammarota: "Quella zona è terra di nessuno" "Occorre potenziare il controllo di polizia e migliorare l'illuminazione pubblica"

“L’accoltellamento di stamattina sul Lungomare di Salerno ripropone in termini ancora più urgenti il problema sicurezza, mai affrontato in maniera seria da chi di dovere”. Lo afferma in una nota l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno.

“Da troppi anni denunciamo il pericolo del Lungomare, terra di nessuno tra spacciatori, tossicodipendenti ed extracomunitari non regolari”, continua Cammarota, “situazione resa ancora più grave dalla demenziale scelta sulla insufficiente illuminazione pubblica, che favorisce la delinquenza”.

“Al netto delle inutili parole di circostanza che ci saranno”, conclude Cammarota, “occorre potenziare il controllo di polizia interforze con uso dell’Esercito, monitorare i soliti noti che si aggirano nelle ore notturne, potenziare l’illuminazione pubblica con fari e lampioni”.