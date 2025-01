Ragazzina con cancro attaccata su social: Asia è guarita "I'm cancer free"

'I'm cancer free'. E' guarita Asia, la quattordicenne di Sala Consilina che nei mesi scorsi aveva raccontato la sua battaglia anche sui social, venendo anche presa di mira dagli haters. Ma lei non ha mai mollato, forte anche di uno speciale messaggio di incoraggiamento, quello del presidente della Repubblica. "Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri! Sergio Mattarella", furono le parole che il Capo dello Stato tenne a inviarle, nel maggio scorso, dall'account ufficiale del Quirinale, a commento di un video in cui Asia suonava il piano nella ludoteca del reparto di oncologia dell'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, dove e' stata in cura. "Sono la mamma di Asia, grazie grazie e ancora grazie", la risposta di mamma Rossana, che sperava che "che l'atteggiamento di Asia di fronte a questo scempio possa essere da esempio a tanti ragazzi e ragazze, a dare la voce e la forza di alzare la testa e combattere queste brutte azioni". Proprio la madre a Ondanews aveva deciso di rendere pubblici alcuni degli insulti e dei commenti piu' cattivi.