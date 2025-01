Rating di legalità, massimo riconoscimento in Italia per Marina d'Arechi Tre stelle assegnate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Esulta Gallozzi

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha assegnato a Marina d'Arechi il massimo punteggio di tre stelle del Rating di Legalità. Questo riconoscimento, istituito dall’art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012 al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, rappresenta un importante indicatore della trasparenza e del rispetto di alti standard di legalità ed etici nella gestione delle imprese.

Il rating di legalità viene riconosciuto attraverso l’attribuzione di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre stelle in base alla conformità a criteri specifici, tra cui – ad esempio - la corretta gestione economico-finanziaria e l’adozione di politiche aziendali per la prevenzione della corruzione e un sistema interno di controllo della gestione. Marina d’Arechi è risultato essere l’unica marina in Italia ad aver ottenuto le tre stelle.



“Questo risultato premia il nostro impegno quotidiano” - ha dichiarato Agostino Gallozzi, presidente di Marina d'Arechi - “rivolto da sempre non solo a costruire un nuovo modello di portualità turistica improntato sempre di più alla qualità dell’accoglienza, ma anche a promuovere la trasparenza e la legalità come valori fondanti della nostra attività”.



“Tale traguardo” – ha aggiunto Gallozzi - “rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita e nell’affermazione di Marina d’Arechi a livello nazionale e internazionale, anche nei mercati più esigenti e selettivi”.



Situato nella cornice della Costiera Amalfitana, Marina d’Arechi gioca, infatti, un ruolo fondamentale nell’attrattività turistica del territorio, contribuendo a consolidare Salerno e la Campania come destinazioni di riferimento per il turismo nautico di alta qualità.