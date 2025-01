Stop metro a Salerno per lavori, De Luca: intervento importantissimo "Si potrà arrivare dall'aeroporto di Salerno, a Milano ad esempio, senza scendere da un treno"

"Sarà un intervento importantissimo. A quel punto si potrà arrivare dall'aeroporto di Salerno, a Milano ad esempio, senza scendere da un treno. Ma l'intervento prevede anche altro. Come il collegamento diretto tra la città di Salerno e l'Università, prevede anche un tunnel che si realizza dalla Stazione ferroviaria alla Cittadella giudiziaria". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato questa mattina, a margine dell'annuncio dell'avvio dei lavori per la costruzione del nuovo Bocciodromo di Salerno, lo stop delle corse della metropolitana che avverrà dal 1 febbraio. "A breve - ha aggiunto il governatore - dovremmo partire anche con l'intervento per il Palazzetto dello Sport. E' un lavoro faticoso, abbiamo dovuto - come Regione - trovare altre risorse per fare una indagine geologica più approfondita. Poi, a marzo, partono anche i lavori per il campo Volpe. L'appalto è unico e prevede l'intervento sul campo Volpe e sull'Arechi. Ma abbiamo deciso di partire prima con il Volpe in modo tale che, quando si completa quell'intervento, si potrà lavorare pienamente anche sull'Arechi, sperando, ovviamente, che la Salernitana vada avanti. Sarebbe davvero un peccato investire quasi 150 milioni di euro per fare un impianto bellissimo e poi ritrovarsi orfani. Ma non ci vogliamo neanche pensare. Poi avremo mezzo miliardo di investimento per il nuovo ospedale Ruggi d'Aragona e presenteremo, domani mattina, questo intervento. Si tratta del primo degli ospedali nuovi che realizziamo in regione Campania. Sarà un intervento di valore straordinario".