Salerno: da oggi stop alla metropolitana, disagi per mesi Disponibile un servizio di bus sostitutivi

Stop alla metropolitana leggera a Salerno a partire da oggi, per effettuare lavori sulla linea e potenziare i collegamenti, anche in direzione aeroporto Costa D'Amalfi e Università. La temporanea sospensione del servizio, che dovrebbe durare almeno fino a giugno, causerà non pochi disagi all'utenza.

Messo a disposizione dal Comune un piano sostitutivo per la mobilità cittadina di pendolari e studenti con bus ogni mezz'ora dalla stazione centrale all’ospedale Ruggi D'Aragona.