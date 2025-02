Successo dell'aeroporto di Salerno: 180mila passeggeri in sei mesi "La Cgil esprime grande entusiasmo per questi risultati"

Negli ultimi sei mesi, l'Aeroporto di Salerno ha accolto oltre 180.000 passeggeri, un risultato che non può passare inosservato. Questi dati, forniti da Assaeroporti, testimoniano un’importante crescita e una fiducia crescente nel potenziale di questa struttura, che si sta affermando come un elemento chiave per lo sviluppo del territorio meridionale.



"La CGIL esprime grande entusiasmo per questi risultati, ricordando il lungo percorso che ha portato l'Aeroporto di Salerno a diventare una realtà. È importante sottolineare come il sindacato sia stato presente fin dai primi passi, supportando i lavoratori che, nonostante le difficoltà economiche e l’incertezza riguardo alle prospettive di crescita professionale, hanno sempre creduto in questo straordinario progetto. La tenacia e la perseveranza di questi uomini e donne hanno fatto la differenza, contribuendo a costruire non solo una struttura, ma anche un sogno condiviso per tutto il sud della penisola.



L'importanza dell'aeroporto va ben oltre il numero di passeggeri; rappresenta un’opportunità di sviluppo economico e sociale per l’intera regione. Con il prolungamento della metro, infatti, aggiungeremo un ulteriore tassello a questo grande puzzle infrastrutturale. Questo passo fondamentale non solo migliorerà l'accessibilità all’aeroporto, ma stimolerà anche nuove opportunità di lavoro e innovazione. Ci troviamo dinanzi a una fase di transizione che, se gestita con lungimiranza e responsabilità, porterà a risultati tangibili e duraturi.



Le sfide che ci aspettano sono molte, ma ogni traguardo raggiunto deve alimentare la nostra ambizione di fare sempre meglio. Per questo motivo, è essenziale unire le forze: un appello va a tutte le associazioni, alle forze politiche e sociali per sostenere il lavoro instancabile degli uomini e delle donne impegnati nello sviluppo dell'Aeroporto di Salerno. Insieme, possiamo costruire un futuro roseo e ricco di soddisfazioni per i giovani di questa terra. Non possiamo permettere che il nostro potenziale rimanga inespresso; insieme possiamo dare vita a opportunità concrete per tutti.



La comunità è chiamata a svolgere un ruolo attivo, partecipando alla costruzione di un ambiente che favorisca non solo la crescita economica, ma anche il benessere collettivo. Sostenere l’Aeroporto di Salerno significa investire nel futuro: un futuro in cui la mobilità diventa un diritto accessibile a tutti, dove gli scambi culturali, turistici e commerciali possano prosperare. La CGIL, forte della sua storia e del suo impegno, continuerà a vigilare affinché i diritti dei lavoratori siano garantiti e affinché il progresso avvenga nel rispetto delle persone e delle loro aspirazioni.



Il cammino intrapreso non è privo di ostacoli, ma la determinazione che abbiamo dimostrato finora è la miglior garanzia che possiamo offrire. Ogni volo che decolla dall'Aeroporto di Salerno è un passo verso un legame più profondo con il mondo, un’affermazione del nostro potere di crescita e innovazione. Dobbiamo continuare a lavorare per rendere il nostro aeroporto un polo di attrazione non solo per i viaggiatori, ma anche per gli investimenti, la cultura e le idee.



In conclusione, mentre celebriamo questo primo importante risultato di oltre 180.000 passeggeri, ricordiamo che la vera vittoria sarà quella di vedere le future generazioni beneficiare di questa infrastruttura nel lungo termine. Dobbiamo rimanere uniti, pronti a cogliere le opportunità e affrontare le sfide future, affinché il nostro sogno comune diventi realtà. L'Aeroporto di Salerno non è solo un'infrastruttura; è un simbolo di speranza e innovazione per il Sud Italia.



FiltCgil Salerno continuerà a support questa iniziativa, perché Investire nel nostro aeroporto significa investire nel futuro, e insieme possiamo realizzare un domani migliore per tutti".