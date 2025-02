Salerno, carabinieri: cerimonia di alzabandiera solenne Consegna di ricompense ai militari premiati

Nella mattinata odierna, a Salerno, nella piazza d’Armi del Comando Provinciale Carabinieri si è tenuta la cerimonia dell’Alzabandiera Solenne, con il saluto di commiato ai militari che lasciano il servizio e la consegna di attestazioni per meriti.

Nella circostanza della cerimonia, il Comandante Provinciale, Colonello Filippo Melchiorre ha consegnato gli attestati di Encomio concessi dal signor Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Gen. D. Canio Giuseppe La Gala, al Capitano Francesco D’Alù, ai Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Capriglione e Nicola Giordano, al Luogotenente Carmine Fimiani e al Maresciallo Ordinario Antonio Siano, Comandante il primo e Addetti gli altri, della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA). Ai 5 militari è stata riconosciuta la ricompensa per la professionalità e le capacità investigative dimostrate nella conduzione di un’attività investigativa che ha

consentito di disarticolare 2 organizzazioni di tipo camorristico attive, tra il 2021 e il 2023, nel comune di Pagani e territori limitrofe, addivenendo all’arresto di 53 persone, l’eliminazione di una piazza di spaccio di stupefacenti e il sequestro di beni del valore di

oltre un milione di euro.

Nel prosieguo, sono stati salutati, alla presenza dei familiari, quattro militari prossimi al congedo che hanno prestato servizio presso le articolazioni e i Reparti dipendenti del Comando Provinciale di Salerno, evidenziando l’impegno da tutti profuso e l’importanza del ruolo finora ricoperto in delicati ambiti professionali