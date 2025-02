Incidente mortale a Salerno: FIAB Salerno chiede sicurezza per i ciclisti Urgente trovare soluzioni alternative al Viadotto Gatto

– La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) Salerno esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del ciclista coinvolto nell’incidente avvenuto sabato mattina in via Fra'Generoso e manifesta la propria vicinanza ai familiari e ai feriti.

Ancora una volta, ci troviamo di fronte a una tragedia che evidenzia l’urgente necessità di politiche serie e concrete per la sicurezza di chi si muove in bicicletta. L’incidente, causato dalla caduta di ecoballe da un camion in transito, è la drammatica dimostrazione di quanto quell’asse stradale – dall’autostrada fino al porto passando per il viadotto Gatto - sia pericoloso in particolar modo per i ciclisti che quell’asse sono obbligati a percorrere nella direzione Vietri/Salerno.

FIAB Salerno nel chiedere con forza alle autorità competenti di adottare provvedimenti immediati per garantire la sicurezza dei ciclisti su tutto il territorio comunale, ricorda inoltre di aver già presentato all’Amministrazione Comunale una proposta per la messa in sicurezza del transito ciclistico in ingresso alla città, con particolare riferimento al Viadotto Gatto, ritenuto estremamente pericoloso per i ciclisti

Questa tragedia non può e non deve passare inosservata: chiediamo con urgenza un incontro con le istituzioni locali per discutere azioni concrete e immediate. La mobilità sostenibile deve essere una priorità, e la sicurezza di chi sceglie di muoversi in bicicletta non può più essere ignorata.

FIAB Salerno continuerà a battersi affinché la nostra città diventi un luogo sicuro per tutti, promuovendo una cultura della mobilità che metta al centro le persone e il loro diritto a spostarsi senza rischiare la vita.