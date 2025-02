Pavimentazione del Corso di Salerno, vertice tra Comune e commercianti Mercoledì via ai lavori nella zona di PIazza Portanova: "Ridurre al minimo i disagi per tutti"

"Questa mattina assieme al capostaff Vincenzo Luciano, ho incontrato una folta delegazione di rappresentanti delle associazioni di categoria e di singoli commercianti, in vista dei lavori che riguarderanno il terzo lotto per la ripavimentazione di corso Vittorio Emanuele". Ad annunciarlo l'assessore Dario Loffredo, che ha illustrato il cronoprogramma dell'intervento partito nei mesi scorsi e che ha già cambiato radicalmente il volto della passeggiata dello shopping.

"Mercoledì si partirà da piazza Portanova per proseguire in una zona dove insistono diverse attività. Dal canto nostro faremo di tutto per ridurre al minimo i disagi all'utenza: agli esercenti chiediamo collaborazione e pazienza, in considerazione del fatto che si tratta di un intervento necessario. I sacrifici di oggi saranno ripagati domani grazie ad una città sempre più accogliente, vivibile e sicura", le parole dell'esponente della giunta salernitana.