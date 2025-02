"Non fare lo sbronzo", studenti a scuola di sicurezza urbana e stradale Le parole dell'assessore Claudio Tringali: "Lanciamo un messaggio importante"

Ha preso il via la seconda edizione della campagna di sensibilizzazione “Non fare lo sbronzo: proteggi la vita, l’ambiente e la città”, promossa dal Comune di Salerno per volontà dell’assessorato alla Sicurezza, Trasparenza, Polizia Municipale e Protezione Civile, presieduto dall’assessore Claudio Tringali. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani su temi cruciali come la sicurezza urbana e stradale, l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, la tutela ambientale e la difesa del patrimonio storico-artistico.

Il progetto, realizzato in collaborazione con la Polizia Municipale, la Polizia di Stato, la Soprintendenza ABAP Salerno/Avellino, i Vigili del Fuoco, l’ASL, l’ACI Automobile Club, la Camera di Commercio di Salerno, il Dipartimento UOV Emergenza-COT 118, la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile e l’Archeoclub “Il Torrione”, coinvolgerà 14 scuole secondarie di secondo grado per un totale di 17 plessi nella città di Salerno.

La campagna ha preso il via il 3 febbraio con i primi due incontri che si sono svolti presso l’Istituto Santa Caterina/Amendola e al Convitto Nazionale/Trani.

La campagna si concluderà il 7 maggio con una cerimonia finale in cui verranno consegnati gli attestati a tutti i partecipanti, a testimonianza del loro impegno e del percorso formativo intrapreso. “Non fare lo sbronzo” rappresenta un importante momento di educazione e sensibilizzazione per i giovani, volto a promuovere una maggiore consapevolezza sul rispetto delle regole, la sicurezza e la tutela del territorio. Il Comune di Salerno, insieme ai numerosi partner coinvolti, conferma il proprio impegno per costruire una città più sicura, responsabile e attenta al futuro.