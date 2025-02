Salerno, Avella denuncia: "Fornaci del parco ex Salid abbandonate e degradate" "Bisogna procedere, rapidamente, alla messa in sicurezza dei luoghi"

"Il complesso delle Fornaci, la storica struttura nel parco ex Salid, versa in una condizione di sconcertante abbandono. Sia lungo il perimetro che all’interno urgono importanti lavori di manutenzione, pulizia e disinfestazione". Lo denuncia il consigliere comunale di Salerno, Rino Avella, chiedendo un intervento concreto per la tutela e la salvaguardia del sito. "La struttura non è gestita né sorvegliata ed è diventata ricovero per clochard le cui ‘tracce’, anche organiche, sono una vera vergogna", prosegue l'esponente del Psi. "Porte forzate, vetri rotti, quadri elettrici divelti: tutto il complesso rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità. Porterò questo dossier nelle competenti commissioni al fine di procedere, rapidamente, alla messa in sicurezza dei luoghi, compresi i giardini circostanti in cui avanza il degrado derivante dalla mancata manutenzione".