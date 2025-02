Alberi abbattuti al Parco Arbostella, Pecoraro: "Salerno merita chiarezza" L'esponente del M5S ha presentato un'istanza di accesso agli atti

"La settimana scorsa ho presentato un'istanza di accesso agli atti per fare chiarezza sul taglio dei pini al Parco Arbostella, 51 alberature sulle 71 esistenti.

Ho ricevuto tutto l’incartamento che sto studiando e sul quale mi interfaccerò anche con tecnici di parte al fine di ricostruire la vicenda e comprendere se l’azione intrapresa dall’Amministrazione fosse davvero 'l’unica soluzione possibile'. Le cittadine e i cittadini hanno diritto di sapere su quali basi sono state prese queste decisioni e di pretendere trasparenza nella gestione del verde pubblico, senza lasciare spazio a dubbi o scelte opache". Lo afferma in una nota Claudia Pecoraro, consigliera comunale di Salerno ed esponente del Movimento 5 Stelle in merito al taglio degli alberi al Parco Arbostella.

"Ho anche partecipato al sit-in Attacc(?)ati al Verde, organizzato da Europa Verde, insieme a cittadine e cittadini, associazioni e forze politiche e civiche. È evidente a tutti che il verde pubblico a Salerno è ormai abbandonato al degrado e viene gestito senza criterio. Questa incuria viene segnalata e denunciata da troppi anni, senza che vi siano stati interventi seri e strutturali da parte dell’amministrazione. Come diceva Vandana Shiva, scienziata e attivista ambientale: 'La terra ci insegna più di tutti i libri, perché resiste a coloro che la distruggono e offre rifugio a coloro che la rispettano'. Per costruire una Salerno migliore è necessario mettere al centro il benessere delle cittadine e dei cittadini, lavorando con trasparenza e attraverso un approccio sinergico tra istituzioni, associazioni e comunità. Salerno merita rispetto, cura e una gestione seria del verde urbano. Basta scelte opache e prive di programmazione", conclude Claudia Pecoraro.