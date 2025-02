Alta Velocità Tirrenica, Confesercenti: "Positive le opere di efficientamento" Esposito: "Fondamentale che i lavori vengano eseguiti con rapidità ed efficienza"

"Confesercenti è da sempre impegnata nel sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni affinché la direttrice tirrenica non venga trascurata, soprattutto considerando la realizzazione della nuova linea ad alta velocità che interesserà la tratta nel Vallo di Diano. Per i territori costieri avere due direttrici è fondamentale per garantire rispetto delle comunità locali e la tutela delle imprese specie nel settore turistico". Lo afferma in una nota il presidente provinciale di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito.

"Apprezziamo le dichiarazioni dell'onorevole Pierro che ha recentemente ribadito l’impegno del Governo a modernizzare e rendere più funzionale l’infrastruttura tirrenica, particolarmente per le aree a sud di Salerno. Questa direttrice è di fondamentale importanza non solo per l’interconnessione con l’aeroporto di Salerno, ma anche per garantire migliori soluzioni di viaggio a tutti coloro che si spostano da e verso la nostra provincia, sia per turismo che per motivi di lavoro, sia a livello nazionale che internazionale".

Esposito ha proseguito: "Tali dichiarazioni sono motivo di speranza per il territorio, in quanto ci auguriamo che le criticità riscontrate durante la recente stagione estiva caratterizzata da diversi incidenti e criticità e soprattutto il degrado delle stazioni durante l'inverno, possano finalmente essere risolte. L’obiettivo principale è comunque quello di riportare la linea ferroviaria ad alta velocità a essere un servizio efficiente e fruibile per tutti".

Unico appunto sollevato da Confesercenti riguarda la tempistica degli interventi: "È fondamentale che i lavori necessari vengano eseguiti con rapidità ed efficienza, evitando il più possibile disagi per la popolazione e per i turisti, specialmente durante la stagione estiva, che rappresenta un periodo cruciale per le imprese turistiche di Salerno e della sua provincia".