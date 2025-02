Salerno, aggressioni a bordo dei bus: lunedì vertice in Prefettura Ecco le proposte che saranno avanzate dai sindacati

Gli ultimi casi di violenza ai danni di dipendenti di Busitalia hanno riacceso i riflettori sull'emergenza sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale. Un tema di cui si discuterà lunedì pomeriggio in Prefettura, nel corso di un tavolo convocato dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito che vedrà la partecipazione delle sigle sindacali, del Questore Giancarlo Conticchio e dei rappresentanti di Busitalia.

Diverse le proposte che saranno avanzate dai sindacati per aumentare la sicurezza di viaggiatori e dipendenti. In particolare le organizzazioni chiederanno: un aumento della presenza delle forze dell'ordine sui mezzi e presso le fermate per garantire la sicurezza del personale e dei passeggeri; l'installazione e l'attivazione di telecamere all'interno degli autobus per dissuadere comportamenti violenti e facilitare l'identificazione degli aggressori; l'adozione di cabine che isolino il posto guida per proteggere i conducenti da potenziali aggressioni; un inasprimento delle pene per chi aggredisce un pubblico ufficiale, in qualità di conducente di linea, al fine di garantire una maggiore tutela legale.

"Inoltre - aggiunge Diego Corace della Fit Cisl - richiederemo alle aziende di dotare gli autisti di un modello standardizzato per le segnalazioni di aggressioni da inviare alle Prefetture. Questo strumento permetterà di monitorare le zone più a rischio e di intervenire tempestivamente. Siamo fiduciosi che questo incontro rappresenterà un passo significativo verso la risoluzione di una problematica che mette a rischio la sicurezza e la serenità del personale del trasporto pubblico locale. Confidiamo nella collaborazione di tutte le parti coinvolte per trovare soluzioni efficaci e durature, ringraziando in anticipo per la sensibilità e la tempestiva disponibilità del Prefettura a convocare le parti".