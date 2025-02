Salerno Pulita: "Cestini getta carte, uso improprio in città" La denuncia: "Difendere il decoro e la pulizia e fare una corretta differenziata"

Salerno Pulita interviene con un post sui social per deunciare l'inciviltà di alcuni cittadini che utilizzano i cestini per gettare in modo improprio i rifiuti. "A chi ci chiede perché spesso decidiamo di trasferire altrove i cestini gettacarte, oggi rispondiamo con questa foto che mostra come uno dei contenitori per gettare piccoli rifiuti e carte venga, invece, utilizzato come pessima occasione per non fare la raccolta differenziata. Sono diverse volte che i nostri operatori trovano in queste condizioni il cestino. Ci dispiace per i cittadini corretti e civili che ne fanno buon uso, ma sono quelli che ne sanno anche fare a meno, al netto della constatazione che, in queste condizioni, è comunque inutilizzabile Gli altri, quelli che lo usano male, diranno che sono i turisti. Noi, invece, non vogliamo dare le colpe a nessuno ma solo difendere il decoro e la pulizia della nostra città".