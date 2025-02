Pnrr, De Luca: Salerno investe 10 milioni di euro per Centro Agroalimentare Mentre a livello nazionale si registrano ritardi

"Mentre a livello nazionale si registrano ritardi nell’attuazione del PNRR, con una spesa complessiva ferma al 30% e percentuali ancora più basse per settori chiave come la transizione ecologica (8%), l’inclusione sociale (13%) e la sanità (14%), a Salerno investiamo e realizziamo progetti concreti per lo sviluppo del territorio.” Lo dichiara Piero De Luca, commentando l’importante intervento da 10 milioni di euro destinato alla trasformazione del centro agroalimentare della città.

Il progetto prevede l’unificazione delle infrastrutture alimentare e ittica, l’ampliamento degli spazi per i concessionari, il miglioramento dell’efficienza energetica e digitale, nonché la messa in sicurezza degli impianti e della logistica. “Un’opera strategica – sottolinea De Luca – che consentirà anche di liberare aree adiacenti per la realizzazione di un polo fieristico di livello europeo, in grado di attrarre investimenti e generare nuove opportunità economiche per la città.”

“La vicinanza con l’aeroporto di Salerno – prosegue De Luca – rende questo progetto ancora più competitivo e in grado di offrire uno slancio straordinario allo sviluppo locale. I lavori dovrebbero concludersi entro un anno o un anno e mezzo, dotando Salerno di un’infrastruttura d’eccellenza”, conclude.