Sanremo 2025, Salerno si schiera: "Sosteniamo Rocco Hunt" Striscione nel suo quartiere per l'artista 31enne

A Pastena, nella zona orientale di Salerno, su quella che solitamente è una balconata del tifo granata, da qualche ora campeggia un messaggio inequivocabile: “75° festival di Sanremo: sosteniamo Rocco Hunt”. Un'autentica chiamata a raccolta lanciata dal suo quartiere in vista dell'inizio del festival della canzone italiana, dove il rapper di Santa Margherita tornerà ad essere protagonista.

In gara con “Mille vote ancora”, l'artista salernitano spera di bissare il successo conquistato nel 2014 quando trionfò tra le nuove proposte con “Nu Juorno buono”, iniziando la scalata nel mondo della musica italiana. Il 31enne, tra l'altro, durante la serata cover canterà insieme a Clementino, cimentandosi in un pezzo di Pino Paniele, “Yes I know my way”, probabilmente rivisto in chiave rap.

Un omaggio al grande artista partenopeo, ma anche alla Campania, terra che è pronta a sostenere in massa Rocco Hunt per spingerlo verso un nuovo, grande successo e sognando di vivere con lui un nuovo "Juorno buono".