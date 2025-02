"Si na pret", il commento virale a Sanremo opera di un salernitano Il giovane al Festival per seguire il suo idolo Rocco Hunt

“Si’ ‘na pret”, il colorito commento, l'apprezzamento in dialetto napoletano urlato dalla platea dell’Ariston e sentito distintamente in televisione poco prima dell’esibizione di Rose Villain, sul palco del Festival di Sanremo, sta facendo il giro del web. Meme diventati virali in poche ore, l'autore pare sia un salernitano al Festival perché appassionato di musica e per seguire il suo concittadino Rocco Hunt.

Tra le tante reazioni anche quella della stessa Rose Villain che in una storia su Instagram ha aggiunto delle "pietre" come emoticon e, nel post che accompagna il video della sua esibizione, ha scritto: "'Na pret".