Provincia di Salerno: tavolo tecnico contro la violenza di genere Riunione operativa inter istituzionale

Si è svolta stamattina presso la Sala Marcello Torre di Palazzo Sant'Agostino, sede della Provincia di Salerno, una riunione operativa del Tavolo tecnico interistituzionale contro la violenza di genere coordinata dalla consigliera provinciale delegata alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Filomena Rosamilia e dalla Presidente dell'Associazione Sportello Rosa APS, avv. Maria Gabriella Marotta, con i responsabili degli ambiti territoriali per organizzare la distribuzione delle brochure "Tutti i volti della violenza", realizzate in ben 8 lingue.

Un incontro partecipato che ha rappresentato una importante occasione di confronto con l'obiettivo di rafforzare la rete di prevenzione, protezione e supporto alle vittime di violenza. Lavorare insieme è fondamentale per offrire risposte concrete al fenomeno della violenza, purtroppo sempre in crescita; la Provincia di Salerno si sta adoperando senza sosta come cabina di regia con le altre istituzioni per il contrasto alla grave piaga delle varie forme di violenza e per offrire assistenza e cure con il coinvolgimento di diversi soggetti, le cosiddette Antenne Sociali.

Sono stati elaborati specifici piani di intervento e strategie condivise per arrivare capillarmente a prevenire, a contrastare e a segnalare episodi di maltrattamenti, di percosse, lesioni, violenza privata, atti persecutori, revenge porn.

Questo nella convinzione che l’efficacia delle azioni da mettere in campo dipende in gran parte dal continuo rapporto con le istituzioni al fine di creare sinergie di intervento sul delicatissimo tema, atte ad intervenire in maniera rapida per interrompere le condotte e il ciclo della violenza.