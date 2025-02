Salerno fa il pieno alla Bit di Milano: "Il 2025 sarà l'anno della svolta" Sorrentino: "Ci faremo trovare pronti anche per il turismo religioso"

"La Campania ambisce ad essere uno dei distretti turistici più completi al mondo ed in questo la Provincia di Salerno può giocare un ruolo fondamentale, con i suoi chilometri di costa, la struggente bellezza dei paesi e delle aree interne, il patrimonio incommensurabile dei siti Unesco e delle tradizioni millenarie, per soddisfare la domanda di turismo outdoor e integrare specifici segmenti di turismo esperienziale". Lo afferma in una nota il consigliere provinciale delegato al Turismo, Pasquale Sorrentino, reduce dall'esperienza alla Bit di Milano.

"In questa offerta, il confine tra innovazione e tradizione rappresenta una grande sfida. Enogastronomia di qualità, una storia antica e una strategia di interconnessione tra imprese, enti pubblici e stakeholder, genereranno una consapevolezza maggiore delle comunità locali e una più corretta percezione delle ricchezze ambientali, architettoniche e paesaggistiche. Il 2025 è l'anno del turismo religioso e la provincia di Salerno si farà trovare pronta. I più di venti milioni di ospiti transitati in Campania nel 2023 hanno speso mediamente 150 euro al giorno, producendo un indotto di 895 milioni di euro solo per l'alloggio e il 35% di essi ha scelto la Campania per il patrimonio artistico e monumentale. Il report presentato in occasione della conferenza inaugurale a cura della Regione Campania ha evidenziato indicatori statistici che tracciano la strada, invitando a semplificare le attività e ad uniformare l'offerta".