Addio a Clodomiro Tarsia, maestro del giornalismo salernitano Aveva 88 anni, sui social il cordoglio e i ricordi di amici e colleghi

Il giornalismo campano è in lutto per la scomparsa di Clodomiro Tarsia. Ex redattore capo del quotidiano Il Mattino, si è spento all'età di 88 anni. Un maestro per generazioni e generazioni di cronisti che in queste ore ne piangono la scomparsa, ricordando aneddoti e momenti vissuti insieme in redazione.

Negli ultimi anni Tarsia si era trasferito ad Agropoli dove aveva intrapreso l’attività di sceneggiatore dei documentari storico-didattici. Aveva, inoltre, firmato approfondimenti culturali, storici e sportivi per il quotidiano "La Città".

Antonio Orza, giornalista sarnese e già portavoce del Comune di Sarno, lo ha ricordato attraverso i social: "Lo ricordo con grande affetto e gratitudine negli anni trascorsi insieme al Mattino di Salerno quando da giovane cronista di giudiziaria mi accolse nella storica redazione salernitana. Furono anni di grande impegno professionale per un mestiere difficile e rischioso, soprattutto per chi scriveva di camorra e malaffare.

Clodomiro Tarsia fu un vero maestro di giornalismo, in un tempo senza internet e i social network. Un forte abbraccio a Cristiano e Fernando".