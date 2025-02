Abolizione limite di età per bagnini di salvataggio, Fenailp: un passo avanti "Grande soddisfazione per la recente decisione"

Alcuni emendamenti inseriti nel decreto Milleproroghe mirano a contrastare la carenza di personale causata dalla recente riforma del settore. I brevetti di bagnino in scadenza nel 2024 saranno prorogati fino al 2025, garantendo continuità operativa. Tuttavia, queste misure sono solo temporanee e non rappresentano una soluzione definitiva al problema.

Fenailp Turismo esprime grande soddisfazione per la recente decisione di eliminare l’obbligo dei 18 anni per il conseguimento del brevetto di bagnino di salvataggio, per la prossima estate. Questa modifica normativa rappresenta un traguardo significativo per il settore turistico-balneare, favorendo l’accesso dei giovani a una professione strategica per la sicurezza sulle spiagge italiane.

Fenailp Turismo si è spesa molto a livello nazionale per ottenere questo importante risultato, consapevole dell’impatto positivo che la riforma avrà sia sul mercato del lavoro che sulla gestione degli stabilimenti balneari. La possibilità di formare e impiegare bagnini anche sotto i 18 anni rappresenta una risposta concreta alle esigenze degli operatori turistici e balneari, soprattutto in un contesto in cui la carenza di personale qualificato ha spesso rappresentato un ostacolo alla qualità del servizio.