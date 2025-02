Blitz congiunto in mattinata, sgomberato il mercatino di via Vinciprova Task force con forze dell'ordine e Salerno Pulita

Sgomberato il mercatino etnico di via Vinciprova a Salerno. In mattinata in azione una task force congiunta, composta da forze dell'ordine e personale di Salerno Pulita.

Sulla vicenda il Comune non ha rilasciato dichiarazioni: non si esclude che l'operazione possa rientrare nell'ambito di un'indagine della Procura di Salerno.

Quel che è certo, è che sono stati portati via oggetti e suppellettili: in azione uomini e mezzi che hanno caricato il materiale, "liberando" l'area del mercatino di via Vinciprova.