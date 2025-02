Salerno: sgomberato il mercatino etnico di via Vinciprova Loffredo: "Dopo la bonifica nuovi parcheggi"

"Dopo le segnalazioni di diversi cittadini, si è provveduto, con i vigili urbani e su input delle autorità competenti, allo sgombero dell'area di via Vinciprova deputata a ospitare il mercatino etnico", a darne notizia sulla sua pagina social l'assessore al Commercio del comune di Salerno Dario Loffredo. "Tengo a precisare che siamo sempre stati vicini alla comunità bengalese che vive sul nostro territorio e abbiamo sempre promosso l'integrazione, cosa che continueremo a fare con l'ausilio di tutte le forze in campo, le istituzioni preposte e le associazioni del settore. Purtroppo, però, da tempo, l'area versava in una situazione di totale degrado, senza considerare che si sono verificati anche episodi che hanno messo a rischio la sicurezza degli abitanti del quartiere. Si provvederà in tempi rapidi a una bonifica e alla realizzazione di nuovi posti auto che offriranno una ulteriore boccata di ossigeno per gli automobilisti".