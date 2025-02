Anestesia pediatrica, il Ruggi replica sulle presunte carenze "Nel 2024 sono state eseguite ben 1248 Anestesie Generali in pazienti pediatrici"

L'azianda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona replica con una nota all'attacco del Nursind sulle carenze in anestesia pediatrica.

"Con non poco dispiacere - si legge nella nota del nosocomio - si apprende del Comunicato Stampa del Nursind Salerno relativo all'assenza dell'Anestesia Pediatrica presso il NS Nosocomio e alle presunte 'lacune' dei Professionisti ivi locati.Tale notizia è assolutamente fuorviante!"

Presso il Presidio "Ruggi", della NS AOU, infatti, vengono regolarmente svolte, espressamente votate alla cura dei pazienti pediatrici, due sedute operatorie settimanali di Chirurgia Pediatrica Oculistica, una seduta settimanale di RMN, oltre una seduta mensile di Otorinolaringoiatria Pediatrica ed Endoscopia Pediatrica. A queste si aggiungono le sedute quotidiane, allorché necessarie, di Radioterapia Pediatrica, per la quale la nostra Azienda ha una Convenzione l'AORN "Santobono", per il trattamento Radioterapico, anche in Anestesia Generale, dei bambini seguiti presso quella Struttura.

A riprova di tali attività su giovani pazienti tra 0 e 14 anni, si rappresentano i dati più significativi con l'UOC di Chirurgia Pediatrica che ha eseguito nell'anno 2024 ben 701 interventi chirurgici (di cui 15 di Chirurgia Robotica) e nel 2025, 88 di cui 3 di Robotica. L'Oculistica Pediatrica ha eseguito 63 interventi nel 2024 mentre nel 2025, 9 interventi a oggi, l'ORL ha eseguito 45 interventi mentre l'Endoscopia Pediatrica ha visto l'esecuzione di circa 40 procedure in Anestesia Generale. A completamento si rende noto che nell'anno 2024, sono state eseguite 201 RMN( talora in neonati) e che ben 24 bambini trattati dalla nostra UOC di Radioterapia, 7 di loro hanno necessitato di Anestesia Generale, a garanzia dell'immobilita' necessaria per lo svolgimento corretto del Trattamento con un totale di 110 sedute di Anestesia Generale.

Riassumendo, nel 2024 sono state eseguite ben 1248 Anestesie Generali in pazienti pediatrici, un numero non 'disonorevole', per un'Azienda non diretta specificamente al trattamento dei bambini! Questi numeri rappresentano, ovviamente, una parte dell'attività svolta dagli Anestesisti-Rianimatori del Presidio 'Ruggi'. Di quelli dediti all'Anestesia Pediatrica, comunque, due hanno un Master di II livello su questa specifica branca dell'Anestesia, a dimostrazione che l'Azienda non è passiva e distratta".