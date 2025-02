Armando Cozzuto confermato alla guida dell’Ordine degli Psicologi della Campania La salernitana Antonietta Grandinetti vicepresidente

Armando Cozzuto è stato confermato alla guida dell’Ordine degli Psicologi della Campania per il quadriennio 2025-2028. Il presidente uscente è stato il più votato tra i candidati, con 3.745 preferenze. Il Consiglio riunito nella sede di Piazzetta Matilde Serao ha preso atto dell’esito delle elezioni e ha votato come vicepresidente Antonietta Grandinetti, come tesoriera Laura Russo e come segretario Francesco Garzillo.

La lista ‘AltraPsicologia’, di cui Cozzuto era referente, è risultata la più votata e porta in Consiglio tutti i nove candidati. Aumenta la rappresentanza del genere femminile: sono nove le psicologhe elette sui 15 componenti dell’assemblea, due in più rispetto al precedente Consiglio.

Nei cinque giorni delle elezioni, in seconda convocazione, hanno votato 4.480 iscritti, su 10.174 aventi diritto, pari a oltre il 44%. Dati statistici alla mano, visto il rapporto tra aventi diritto e voti espressi e il rapporto tra votanti e voti espressi, Cozzuto risulta a oggi lo psicologo più votato d’Italia.

"Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno - ha detto Cozzuto in occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, citando Enrico Berlinguer - La professione psicologica necessita oggi di nuovi scenari, capaci di fare dell'appartenenza e della differenziazione punti di forza non contrapposti. Mai come oggi la professione di psicologo vanta un posizionamento e una valorizzazione perseguiti attraverso anni di duro lavoro di rappresentanza politica e istituzionale. Con tali presupposti, faremo in modo che la virtuosa esperienza campana possa contribuire alla costruzione di una rete di assistenza e supporto capace di rispondere al bisogno psicologico del Paese, valorizzando il ruolo e il mandato della psicologia nel Sistema sanitario nazionale, nel privato e privato convenzionato, sostenendo e integrando al tempo stesso l'importante ruolo svolto dagli enti del terzo settore".

Di seguito l’elenco degli eletti:

Armando Cozzuto 3.745 voti

Dario Bacchini 3.247 voti

Antonietta Grandinetti 3.151 voti

Laura Russo 3.145 voti

Francesco Garzillo 3.137 voti

Laura Sagliano 3.090 voti

Giuseppina Liguori 3.084 voti

Alessandra Argentiere 3.077 voti

Attilio Ventola 3.057 voti

Alessandro Lobello 347 voti

Maria Pasqualina Di Carlo 291 voti

Laura Baiano 277 voti

Giovanna Caporaso 243 voti

Giuseppe Bifulco 225 voti

Renata Serio 8 voti (Albo B)