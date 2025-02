"I giochi del mare": a Salerno l'evento per valorizzare le competenze giovanili L'iniziativa tra aprile e giugno sulla spiaggia di Santa Teresa

I "Giochi del Mare" sono un'iniziativa che coniuga sport, sostenibilità e formazione nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro ed il Comune di Salerno sarà un partner fondamentale del progetto con cui ci si impegna a valorizzare le competenze dei giovani coinvolti. L’evento finale si terrà sulla spiaggia di Santa Teresa in un weekend tra aprile e giugno 2025.

La prima tappa dei Giochi del Mare sarà una sessione speciale della commissione ambiente e cultura e della commissione sport del comune di Salerno, in programma martedì 18 febbraio 2025 presso il Liceo Severi, che vedrà gli studenti confrontarsi con i consiglieri comunali e i delegati a sport, ambiente e cultura, per dare il via all’iniziativa.

L’organizzazione di eventi, oggetto di questa iniziativa di alternanza scuola lavoro, istituzionale e didattica, parte proprio dalla progettazione e vede altre fasi come l’informazione, la promozione, il team building e questa sessione allargata della commissione ambiente e cultura e sport, è una sorta di “sessione pratica” di formazione.

“Il modo migliore per acquisire competenze è sperimentarle sul campo – sostiene Luca Iovine, ideatore del progetto – e, quello che ho imparato da ragazzo con l’organizzazione degli eventi, me lo sono portato con me per tutta la vita”. “Il Comune di Salerno ha accolto volentieri l’idea dei Giochi del Mare, riconoscendo l’importanza di puntare sul turismo sportivo e sul mare come leve fondamentali per creare valore per i giovani e per il nostro territorio – dichiara Arturo Iannelli Presidente della Commissione Ambiente e Cultura e membro della Commissione sport – Tratteremo gli studenti come colleghi e ci confronteremo con loro, anche in Comune, su come sviluppare i Giochi del Mare”.

L’iniziativa coinvolgerà enti locali, associazioni sportive e scuole, creando una rete di supporto per i giovani e promuovendo il territorio. Oltre all’esperienza sportiva, i partecipanti seguiranno momenti formativi sulla sostenibilità ambientale e sull’organizzazione di eventi, acquisendo competenze pratiche utili per il loro futuro professionale.

“I giovani dispongono di una straordinaria energia e di un potenziale che troppo spesso non viene utilizzato dal nostro Paese e quest’evento rappresenta un’opportunità di crescita e valorizzazione sia per gli enti pubblici che per la comunità” – continua Luca Iovine. Riteniamo che questi ragazzi, con questo esercizio didattico, potranno creare un evento vero e proprio utile per la città. E questo oltre ad essere formativo dimostrerà a loro stessi ed alla comunità che sono una risorsa per il territorio”.

Basato sul metodo learning by doing, il progetto favorisce la collaborazione tra scuola, enti pubblici e associazioni sportive e culturali. Gli studenti avranno l’opportunità di sperimentare direttamente la gestione logistica e la promozione di un evento sportivo, sviluppando capacità di problem-solving e di lavoro di squadra. "Da cinque anni portiamo avanti progetti di sostenibilità dedicati ai giovani. Spero che questa iniziativa rappresenti un'opportunità di crescita per tutti i ragazzi di Salerno e per l'intera comunità cittadina" – Barbara Figliolia, preside del Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi” e consigliere comunale.

“Questo progetto vuole avvicinare le persone agli sport acquatici come canottaggio, canoa, beach sprint e dragon boat, ed il Circolo Canottieri Irno, metterà a disposizione attrezzature e istruttori qualificati per consentire ai giovani coinvolti un’esperienza sportiva ed allo stesso tempo istruttiva - conclude il presidente Gianni Ricco -. Promuovere gli Sport del Mare appartiene alla nostra Mission e siamo già impegnati anche su un’altra iniziativa che si svolgerà in primavera che è la Festa del Mare”.