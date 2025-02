Salerno, Forza Italia denuncia: "A Pastorano disagi e degrado, s'intervenga" I rappresentanti degli azzurri chiedono un intervento immediato all'Amministrazione

"Nonostante le rassicurazioni e gli impegni assunti da diversi esponenti della Giunta comunale sin dal mese di ottobre, la situazione del quartiere Pastorano continua ad essere indegna e nulla è stato fatto per dare risposta alle istanze dei cittadini". Lo denunciano in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Roberto Celano e il responsabile "Rioni alti", Cristian Santoro. "In particolare si rinviene una discarica a cielo aperto in via Casa Scuoppo, i lavori di

completamento della variante che sarebbero dovuti iniziare, a dire degli amministratori presenti ad un incontro con i cittadini, nel mese di dicembre sono ancora un miraggio, la manutenzione stradale con annessa segnaletica è una utopia ed il quartiere è completamente abbandonato dalle Istituzioni. Si auspica, pertanto, un intervento immediato e fattivo per evitare che le promesse perpetrate qualche mese fa non restino solo le solite chiacchiere di amministratori inconcludenti", concludono i rappresentanti di Forza Italia.