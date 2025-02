Salerno, gli alunni dell'Alfano-Quasimodo a scuola di sicurezza stradale VIDEO - Consegnati patenti e fischietti ai 98 alunni

Gli alunni dell'istituto comprensivo “Alfano-Quasimodo” hanno avuto modo di vivere una mattinata speciale per approfondire le regole dell'educazione stradale. Gli agenti, guidati dal comandante della Polizia Municipale, Rosario Battipaglia, hanno tenuto una lezione speciale, consegnando patenti e fischietti ai 98 alunni che hanno preso parte all'iniziativa. Un momento importante per provare a trasmettere, sin da piccoli, le regole base per aumentare la sicurezza stradale e fronteggiare l'emergenza che, anche a Salerno, rappresenta sempre più una piaga da contrastare.